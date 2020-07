In occasione della gara contro il Napoli, l’ultima in casa di questo campionato ma anche della stagione per i nerazzurri, l’Inter indossa per la prima volta la maglia della stagione 2020-21.



Sul sito ufficiale del club si legge che “La nuova divisa Home dell’Inter è caratterizzata da uno stile tribal-pop attraverso il quale le iconiche righe nerazzurre sono reinterpretate con onde e zig-zag”.

