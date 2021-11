Inter-Napoli: Dzeko vuole esserci e decide di non giocare con la Bosnia

La Bosnia contro la Finlandia si gioca importanti possibilità di partecipare al mondiale del 2022 in Qatar.

Non sarà della partita l’interista Edin Dzeko che sul suo profilo Instagram ha annunciato il forfait dopo il problema muscolare che lo ha costretto a uscire durante il secondo tempo del derby con il Milan:

“Nonostante il grande desiderio e gli sforzi dell’equipe medica, abbiamo comunque fallito per essere pronti per la partita contro la Finlandia. So però che i ragazzi faranno del loro meglio per vincere e che lasceranno in campo tutte le forze che hanno per raggiungere un risultato favorevole. Invito i tifosi a supportare i ragazzi insieme, come mai prima d’ora, perché hanno davvero bisogno di supporto e sono sicuro che questo darà loro più forza per il miglior risultato in campo! Buona fortuna ragazzi, andiamo per la vittoria. Possiamo farlo insieme! Ti amo BiH”.

