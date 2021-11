Inter-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri: torna Koulibaly, c’è Lozano!

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha annunciato la formazione ufficiale scelta per affrontare l’Inter nel big match delle 18, a San Siro.

Il tecnico azzurro ritrova Kalidou Koulibaly, assente per squalifica nell’ultimo impegno contro il Verona, ma deve rinunciare, come già noto, a Matteo Politano, risultato positivo al Covid: al suo posto, giocherà Hirving Lozano, in dubbio fino all’ultimo visti gli impegni con la nazionale e il lungo viaggio per rientrare dal Messico.

Questa la formazione ufficiale:

Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

