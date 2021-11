Inter-Napoli, la formazione ufficiale dei nerazzurri: tandem argentino in attacco, fuori Dzeko

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha sciolto le riserve e annunciato l’undici titolare scelto per affrontare il Napoli nel big match delle 18.

Orfano di De Vrij, l’ex allenatore della Lazio sceglie di schierare Ranocchia al centro della difesa, con Skriniar e Bastoni a completare il reparto. Sull’out di destra, Darmian vince il ballottaggio con Dumfries, mentre in attacco non ci sarà Edin Dzeko: il bosniaco, in non perfette condizioni fisiche, partirà dalla panchina, con l’argentino Correa a fare coppia con il connazionale Lautaro Martinez.

Questa la formazione:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.

