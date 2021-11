Inter-Napoli: problemi in Nazionale per Bastoni, potrebbe lasciare il ritiro

Il difensore dell’Inter Bastoni potrebbe saltare la trasferta dell’Italia in Irlanda, gara decisiva per la qualificazione ai mondiali del 2022 in Qatar senza passare per la lotteria dei play-off.

Il difensore nerazzurro, avversario del Napoli domenica prossima, contro la Svizzera non era neanche in panchina per il riacutizzarsi del fastidio agli adduttori che lo ha costretto a lasciare anzitempo il derby con il Milan.

Mancini sembra intenzionato a tenere Bastoni in gruppo anche se è stato convocato Ferrari del Sassuolo.

