Inter, parla Bastoni: “Contro il Napoli sarà una bella sfida”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è intervenuto a Sportmediaset dove ha parlato anche della sfida di domenica contro il Napoli.

Sulla sfida contro il Napoli, Bastoni si è espresso così:

“Tutte le partite sono difficili e lo dimostrano le ultime vittorie di misura. Ogni avversario quando ci affronta vuole fare bella figura quando giocano contro di noi. Il Napoli sta lottando per la Champions League quindi sarà sicuramente una bella sfida.”

Poi parla del campionato che sta facendo l’Inter e della sua voglia di andare all’Europeo:

“Stiamo facendo sicuramente un bel percorso, lo testimoniano le undici vittorie consecutive. Manca sempre meno, ci stiamo avvicinando, ma finché la matematica non ci dà la conferma dovremo lottare ogni domenica. Il mister mi ha dato fiducia quando sono arrivato, ho saputo sfruttare al meglio le chance che mi ha dato e sono cresciuto tanto anche grazie ai miei compagni.

Il mio obiettivo è quello di andare agli Europei e far bene con l’Italia. Ho ancora qualche partita per convincere Mancini e spero di farcela. Mi trovo bene qua e il mio sogno è vincere con l’Inter. Speriamo di dare una gioia ai nostri tifosi in questo periodo difficile.”

