Inter, parte la caccia all’erede di Handanovic: tra gli obiettivi c’è anche Meret

L’Inter sta iniziando a sondare il terreno alla ricerca di un nuovo portiere, che possa raccogliere l’eredità di Samir Handanovic.

Secondo il quotidiano Tuttosport, l’errore dello sloveno nella gara di Coppa Italia contro la Juventus è stato una sorta di campanello d’allarme per la dirigenza nerazzurra: l’ex Udinese, arrivato in Lombardia nel 2012, ormai non è più giovanissimo e ai piani alti della società meneghina sono iniziate tutte le valutazioni del caso.

Il favorito a raccogliere l’eredità di Handanovic è Juan Musso, visti anche i buoni rapporti con l’Udinese, con la quale i nerazzurri stanno trattando anche Rodrigo De Paul. Subito dopo c’è Alessio Cragno, portiere del Cagliari, squadra con la quale l’Inter dovrà affrontare nuovamente il discorso relativo al cartellino di Radja Nainggolan. Leggermente più defilati, invece, Marco Silvestri, del Verona, ed Alex Meret, il cui impiego al Napoli è diminuito in favore di David Ospina.

