Inter, pronto l’assalto a Chiesa: la strategia di Marotta

Quello di Federico Chiesa sarà sicuramente uno dei nomi più chiacchierati nella prossima finestra di mercato, visto il gran numero di club interessati.

Il talento della Fiorentina piace tantissimo alla Juventus, oltre ad essere uno dei pupilli del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ma, secondo Sportmediaset, è l’Inter quella che si starebbe muovendo in maniera più concerta. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, è un grande estimatore di Chiesa e vorrebbe trasformarlo in un esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Il piano dell’Inter si sta delineando: Moses non verrebbe riscattato e i 12 milioni per il riscatto verrebbero versati proprio alla Fiorentina, insieme ai cartellini di Dalbert, già in prestito alla squadra viola, e di Radja Nainggolan, che difficilmente resterà a Cagliari a causa del suo ingaggio molto oneroso.

