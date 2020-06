Inter-Sassuolo, il risultato all’intervallo

Termina, allo stadio San Siro di Milano, la prima frazione di gioco tra l’Inter di Antonio Conte e il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Un super Sassuolo non basta in questi primi 45 minuti: la squadra di De Zerbi si è portata in vantaggio con un gol del solito Caputo al 7′. L’Inter, salvato da un calcio di rigore segnato da Lukaku nel finale e da un rocambolesco gol di Biraghi, non ha praticamente mai calciato in porta, possesso sterile dei nerazzurri che è stato spesso interrotto dal Sassuolo che si è reso pericoloso in più di un’occasione in contropiede.

E’ 2-1 per ora a San Siro.

Comments

comments