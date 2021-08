Inter, si pensa al post-Handanovic: tra i profili seguiti c’è anche Meret

L’Inter guarda al futuro e sonda il mercato alla ricerca dell’erede di Samir Handanovic, che ha un contratto in scadenza a giugno 2022.

Il portiere sloveno non è più la solita garanzia e anche nella gara di venerdì sera contro il Verona ha commesso un errore che ha portato al gol del vantaggio scaligero. I nerazzurri, dunque, riflettono su una sua eventuale sostituzione: il candidato principale sembra essere Andre Onana, portiere dell’Ajax che potrebbe arrivare tra un anno a parametro zero, ma da non escludere anche le due piste, tutte italiane, legate ad Alessio Cragno, di proprietà del Cagliari, e ad Alex Meret, attuale numero uno del Napoli. Lo riporta il Corriere dello Sport.

