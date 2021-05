Inter, si temono nuovi assembramenti. L’appello ai tifosi

Domani si giocherà Inter-Sampdoria, partita che arriva dopo la conquista dello scudetto da parte della squadra nerazzurra.

Il club teme nuovi assembramenti per via della situazione relativa al Covid. In merito a ciò, il club ha lanciato un appello sul proprio sito ufficiale:

“Sabato 8 maggio alle ore 18:00 l’Inter torna in campo al “Meazza” da Campione d’Italia. Un traguardo che ci riempie di gioia, una cavalcata perfetta da festeggiare nella maniera più sicura e responsabile possibile, evitando la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui.

Per farlo abbiamo già lanciato la Digital Flag Parade, il primo carosello virtuale interista, per colorare le strade delle nostre città di nerazzurro: per partecipare basta appendere e far sventolare dalla finestra o dal balcone la bandiera dell’Inter, scattare una foto e condividerla sui social taggando @Inter e inserendo un geotag.”

Insomma, il club nerazzurro invita a festeggiare ma anche a farlo con molta prudenza data la situazione.

