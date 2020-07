Inter, ufficiale l’arrivo di Hakimi: ora si cerca di chiudere l’affare Tonali

L’Inter, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l’acquisto, a titolo definitivo, del laterale Achraf Hakimi, dal Real Madrid.

“Achraf Hakimi è un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore classe 1998, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Real Madrid”. Ma non finisce qui perché, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, i nerazzurri sono al lavoro per chiudere un secondo acquisto.

“Tonali è il prossimo acquisto messo nel mirino, l’Inter, dopo aver preso Hakimi, intende provare a chiudere il prima possibile la trattativa con il Brescia e accontentare il giocatore. Posso confermare che Sandro ha scelto l’Inter, Cellino lo sa. Ovviamente, anche il patron delle Rondinelle vuole essere accontentato e quindi Marotta e Ausilio dovranno trovare una formula giusta a livello economico per accontentare il Brescia che non vuole contropartite tecniche. Ma credo che il prossimo colpo di mercato dell’Inter possa essere Tonali”.

