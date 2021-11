Inter, Vecino: “Situazione che non mi aspettavo, se non gioco bisognerà trovare una soluzione”

Direttamente dal ritiro della Nazionale urugaiana, Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha parlato della situazione e del proprio futuro.

L’ex Fiorentina, negli ultimi giorni, è stato nuovamente accostato al Napoli: “Nell’Inter, negli ultimi mesi, sto vivendo una situazione che non era quella che mi aspettavo di vivere all’inizio dell’anno quando ho parlato con l’allenatore e con il club. Bisogna sempre rispettare le decisioni che prendono gli allenatori, restare concentrati, allenarsi al massimo e farsi trovare disponibili. Ma è chiaro che se dovesse durare troppo a lungo dovremo parlare per trovare una soluzione buona per tutti”.

