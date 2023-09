Internazionali Città di Pozzuoli, domani mattina la finale tra Fery e Forti. In doppio titolo alla coppia Forti/Ricca

La pioggia ha solo rallentato il passo della giornata senza compromettere tuttavia lo spettacolo che in questa settimana internazionale è stato di casa al Tennis Club Pozzuoli. Definito il penultimo atto del tabellone di singolare con le semifinali che hanno ribaltato i pronostici della vigilia. Nella parte alta del tabellone la testa di serie numero uno, lo svizzero Remy Bertola che già nei quarti era stato costretto agli straordinari per superare in rimonta Leonardo Rossi, ha ceduto in due set (6/3 6/3) al 21enne inglese Arthur Fery che quest’anno a Wimbledon aveva assaporato la gioia di giocare sul centrale contro il numero tre del mondo Medvedev. Identico copione nella parte bassa dove protagonista assoluto è stato Francesco Forti, 24 anni e 393 del ranking mondiale, che con un perentorio 6/3 6/2 si è liberato della seconda testa di serie del torneo, Giovanni Oradini. Domani mattina alle 10.30 Fery e Forti si giocheranno il titolo del Pozzuoli con eguali chance di riuscire a spuntarla. Si è concluso invece il torneo di doppio con il dominio della coppia favorita della vigilia, composta da Forti e Giorgio Ricca. Nel match di finale nessuna chance per gli juniores Fabio De Michele e Gabriele Vulpitta, reduci dall’esperienza agli US Open di categoria. 6/2 6/3 il risultato e tanti sorrisi per vincitori e finalisti. A premiare due degli sponsor che hanno reso possibile questo evento Christina Leone in rappresentanza di Allservices ed Enzo Nardiello in rappresentanza di Sedilmare.

Comments

comments