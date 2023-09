Internazionali Itf Città di Pozzuoli, oggi in campo i big

Primi responsi dal main draw degli Internazionali Città di Pozzuoli. Con un doppio 6/4 il 19enne Stefano D’Agostino vince il derby della parte alta di tabellone tra qualificati e andrà a sfidare il vincente del match tra la prima testa di serie, lo svizzero Bertola e Peter Buldorini. Buona prestazione con vittoria in due set per Leonardo Rossi, 750 del ranking ATP, sull’esperto Giorgio Ricca. Pass al secondo turno anche per Alessandro Pecci (7/6 6/1 a Bagnolini) e Andrea Guerrieri, numero 8 del seeding flegreo, che ha concesso solo due game al qualificato Colombo. Tutt’altra la storia nella parte bassa del tabellone con gli appassionati, numerosi quelli che stanno gremendo le tribunette del Pozzuoli, che hanno assistito a due autentiche battaglie. Dopo quasi tre ore e due tie break Lorenzo Rottoli, favorito numero 5 e 407 al mondo, l’ha spuntata sul bravissimo Andrea Gola per 7/6 6/7 7/5. Costretto alla rimonta invece Nicola Catini che con il punteggio di 4/6 6/2 6/3 ha ribaltato il qualificato Pampanin. Oggi sarà la volta di Bertola ma anche dei due napoletani in gara, la wild card Cristian Sorrentino e il qualificato Mariano Tammaro. In doppio è invece già finita l’avventura della coppia nostrana Sorrentino/Marigliano che si sono arresi ai più esperti Rossi/Vatteroni per 6/1 6/2.

