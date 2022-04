Inzaghi: “Domani affronteremo una delle squadre più forti del campionato. Per noi è una finale“

Alla vigilia di Inter-Roma, in programma domani alle 18 a San Siro, ha parlato il tecnico bianconero Simone Inzaghi.

Che partita si aspetta?

“Domani sappiamo che affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, che è in un ottimo momento allenata da un ottimo allenatore di cui tutti conosciamo il suo percorso sia all’estero sia qui all’Inter. Sta facendo molto bene alla Roma, dovremo affrontarla con altissima attenzione sapendo che per noi è molto importante”

Quanto le ha dato fastidio che si sia parlato solo di arbitri e della designazione di Sozza?

“So che abbiamo una classe arbitrale, una delle migliore in Europa e secondo me siamo fortunati ad avere una classe così. Chiaramente possono sbagliare loro, come noi, penso che gli episodi si pareggino alla fine”

Come sta preparando la gara contro la Roma

“Per noi è una finale. Sappiamo che affrontiamo una squadra di grande valore che non perde in campionato dal 9 gennaio contro la Juventus. Ci dovremo preparare nel migliore dei modi per fare una grande gara“

Comments

comments