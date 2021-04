Inzaghi frena le voci sul Napoli: “La Lazio è la mia prima scelta”

Alla vigilia della sfida contro lo Spezia, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, frena le voci dell’interesse del Napoli.

Queste le sue parole, riprese da Ansa:

“Il presidente lo sa, la Lazio è la mia prima scelta. Questo matrimonio può continuare nel migliore dei modi. Sono contento di quanto fatto in questi anni e spero di andare avanti per tanti altri. Come in tutte le famiglie ora dobbiamo sederci e vedere il da farsi.

Abbiamo fatto qualcosa di importante anche quest’anno ma l’Atalanta è messa meglio. La corsa è ancora lunga, ma vogliamo rimanere nell’Europa che conta.”

