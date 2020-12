“La Lazio ci può assolutamente rientrare. Lo sapevamo che giocando la Champions avremmo avuto difficoltaà. In più ci si sono messi anche gli infortuni e il Covid per molti giocatori importanti. Ora sono rientrati tutti e l’unica nostra concentrazione deve andare al campionato”.

Che risposte vuoi da queste due gare?

“Risposte immediate assolutamente. Abbiamo analizzato il momento e già da domani sera voglio risposte. Il focus è solo sul Napoli, una gara difficile. Si affronteranno due ottime squadre con qualche defezioni. Non dovremo fare errori poiché in queste sfide contano gli episodi”.

Sul rinnovo…

“Col presidente ci siamo visti dopo il Bruges, abbiamo parlato con molta serenità così come dopo il Benevento. Ora ci sono queste due partite e poi ci sarà modo per parlare del rinnovo. Abbiamo un rapporto che va al di là del calcio”.

Quanto può essere importante battere il Napoli?

“Sarebbe importantissimo. Noi sappiamo che non può bastare un punto tra Verona e Benevento. Domani deve essere un nuovo inizio per noi e per il campionato”.