Inzaghi: “Napoli? Anche se fosse finita 3-3 non sarebbe cambiato molto”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto.

“Ero sereno anche a ottobre, anche quando dalla vetta eravamo distanti. Dirò di più: ci credevamo già da luglio, dal giorno del primo allenamento. Ora fa comodo a tanti dre che siamo i favoriti, che siamo una corazzata. Ma io lo sapevo già allora che avremmo potuto far bene. La vittoria sul Napoli? Ha dato grande consapevolezza, ma per quel che vedevo in allenamento, anche se fosse finita 3-3 non sarebbe cambiato molto. La strada era tracciata. Milan e Napoli sono quelle che hanno cambiato meno. Ma nella corsa scudetto metto dentro anche l’Atalanta e la Juve. Un avversario da tenere in considerazione. Questo è un campionato imprevedibile. Siamo a buon punto, ma quel che abbiamo fatto fin qui dev’essere solo uno stimolo per ricominciare a mille dopo la sosta”. Secondo Inzaghi una svolta importante è arrivata dopo la caduta contro la Lazio. “L’ho capito in questi anni, dopo una sconfitta a volte si esce più forti. Abbiamo lavorato tantissimo sulle marcature preventive, nel mantenere la squadra corta, sulle catene”.

