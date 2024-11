Inzaghi prima di Inter-Napoli: “Questa gara è importante per il nostro cammino. Faremo il massimo contro una squadra fortissima”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro in vista della sfida scudetto di domani sera contro il Napoli

Una gara diversa, rispetto al successo sull’Arsenal…

“Sicuramente sì, le partite europee hanno grandissima intensità. Domani col Napoli sarà una bella gara, affrontiamo la squadra che è in testa al campionato e mister Conte è già riuscito a dare un’ottima organizzazione alla squadra, che è forte e di qualità. Servirà una delle migliori Inter per fare una grande partita davanti al nostro pubblico”.

Quale la chiave per mantenere l’equilibrio?

“Lo sappiamo, stiamo cercando di recuperare dalla gara di mercoledì. Il Napoli lo conosciamo, è una squadra organizzata che ha subito gol in trasferta solo nella prima partita. Conosciamo le loro qualità e ci stiamo preparando per fare una grande gara”.

Come state gestendo le energie?

“Stiamo cercando di recuperare energie fisiche e mentali perché la squadra ha speso. Ci manca l’ultimo sforzo, abbiamo avuto qualche problema con le rotazioni, ma c’è grande fiducia. Dovrebbe restare fuori solo Carlos Augusto, ci prepareremo al meglio per domani”.

Quanto saranno importanti i calci piazzati?

“Senza dubbio sarà importante tenere le distanze di squadra, poi i dettagli in partite così equilibrate possono fare la differenza. Ci vorrà organizzazione e voglia di curare ogni minimo dettaglio”.

Con una vittoria l’Inter tornerebbe in vetta…

“Parlare adesso di classifica è troppo presto. E’ la 12^ di campionato, ne mancano tantissime da qui alla fine. Ma sappiamo che questa gara è importante per il nostro cammino anche perché è l’ultima prima della sosta, cercheremo di fare il massimo sapendo che affronteremo una squadra fortissima”.

Il gruppo unito e pieno di leader?

“E’ importantissima l’unione di squadra. La si vede, i ragazzi lavorano sempre col sorriso e questo per me è un grande segnale. Non significa lavorare meno, ma lavorare meglio. Domani sarà importante, ho la fortuna di avere tanti leader in squadra che ogni giorno aiutano sia me che lo staff”.

