Inzaghi, Sky: “Non volevamo arrivare quarti. Dispiace, non abbiamo potuto giocarcela alla pari”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Napoli al San Paolo.

“Dispiace, non volevamo finire quarti. Sapevamo che l’Atalanta stava perdendo e non volevamo perdere. C’era un po’ di nervosismo però ora è tutto tranquillo. Potevamo fare meglio da come eravamo messi prima della sosta ma non toglie niente al campionato che hanno fatto i ragazzi.

Sarà difficile perché quest’anno abbiamo lasciato indietro Napoli, Milan e Roma che sono squadre attrezzate. Ma noi siamo insieme da anni, dovremo migliorare dove potremo e fare un buon cammino in Champions, partire con il piede giusto.

Non c’è nessun problema con Gattuso. Se ne sono viste tante in queste giornate, scambi d’opinioni. C’è stato con i miei collaboratori, non è bello da vedere ma sono cose che possono succedere. Basta che si risolvano dopo il triplice fischio.

Contratto? No, dovevamo prima finire. Ora ci sarà tempo per parlarne ma dovevamo finire in modo positivo la stagione. Venivamo da tre vittorie consecutive, abbiamo recuperato diversi giocatori, eravamo tornati ad essere squadra. Potevamo fare meglio. Abbiamo tenuto bene il campo e nel primo tempo abbiamo fatto bene, il Napoli è una grandissima squadra al di là della classifica. Non dovevamo concedere quel rigore e giocare meglio. Ci incontreremo con serenità con il presidente e vedremo.

Penso che nella settimana di Bergamo, alla ripresa con l’Atalanta, eravamo senza tanti titolari ed è stato normale avere dei problemi. Nel secondo tempo abbiamo sofferto fisicamente e non avevo cambi per risolvere la situazione. Il rammarico più grande è stato quello di non poter giocare alla pari con gli altri dalla ripresa”.

