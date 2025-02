Inzaghi:”Domani partita che può spostare tantissimo dovremo essere perfetti”.

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa pre Napoli-Inter:

Che risposte sta avendo da Josep Martinez?

“Sta facendo bene, ma non avevo dubbi. Sta lavorando con Sommer che sta facendo una grandissma annata, è venuto all’Inter contento sapendo che aveva davanti un grande portiere, ma ogni giorno ad Appiano dimostra di essere un giocatore da Inter”

Come è cambiato il Napoli rispetto all’andata?

“Ha cambiato sistema, modulo, ha ottimi giocatori e sanno cosa fare sia con un modulo che con un altro. C’è da fare i complmenti perché ha fatto un grande percorso, domani sarà una grande partita”

In emergenza Pavard può fare il quinto?



I risultati negativi negli scontri diretti sono sempre arrivati dopo la Champions, adesso arriva prima. Cambia qualcosa?

“È un dato di fatto, vero è che gli scontri diretti sono arrivati dopo la Champions in cui avevamo un giorno prima per prepararla. Questa settimana pensavamo di averla pulita e invece no.



Adesso andremo a fare la partita nel migliore dei modi.

Oggi come quinti ho provato Correa da una parte e Frattesi dall’altra, poi come ho detto l’altra sera possiamo mettere anche Pavard e Bisseck lì o cambiare sistema. Non mi era capitato di averne tre nello stesso ruolo fuori”

Guardando la classifica, pensi possa tornare in corsa anche la Juve per lo scudetto?

“Sì, l’avevo detto a fine gennaio che la classifica era corta, senza tralasciare Juve e Lazio che con un paio di vittorie sarebbero potute rientrare. La classifica si è accorciata ancora di più”

Siamo di fronte a due strategie comunicative diverse, con Conte che parla di obiettivo Europa e lei che invece non si nasconde. Qual è il vantaggio e lo svantaggio di dichiarare apertamente o nascondersi?

“Io posso parlare per la mia squadra. Abbiamo tutti gli obiettivi ben fissi, a luglio lo dissi cercheremo di fare più partite possibili, così è stato ed è motivo di orgoglio.

Cercheremo di ragionare partita dopo partita con grandissima ambizione, cercando di aggiungere trofei come fatto in questi anni, facendo il nostro massimo sapendo che il nostro percorso è partito da lontano.

Un altro bel trofeo messo in questi anni è aiutare la società, vedere quello che era e quello che è oggi abbiamo migliorato il bilancio e sono molto contento.



I dirigenti sono sempre con noi, cercando di risolvere i problemi che si vengono a creare”

Si è tornato a parlare di Lautaro. Vede pressione attorno all’Inter?

“Quando c’è di mezzo l’Inter c’è sempre qualche parola in più. Io mi ero arrabbiato per questo, mi ero sentito di difendere la squadra e la società che sono straordinari. Non mi piaceva cosa veniva detto, l’ultima cosa è quella di Lautaro: lavoriamo da quattro anni insieme, non gli ho sentito dire una parolaccia.

Può capitare, compreso all’allenatore, ma lui non l’ho mai sentito. Andiamo avanti, nonostante questo il ragazzo l’ho visto in allenamento concentrato e ha lavorato bene. Ascolta e sente tutto”

Domani è quel tipo di partita dove può cambiare l’atteggiamento tattico dell’Inter? Sarà possibile vedere un’Inter più scaltra, anche per dosare le forze e non lasciare spazi alle spalle?

“Tu puoi preparare una partita ma poi non svilupparla completamente. Il Napoli sta bene, è meritatamente in alto in classifica da tantissimo tempo. Dovremo essere determinati e fare attenzione ai dettagli che fanno la differenza in queste partite”

Si è sempre detto che il Napoli avesse un vantaggio giocando una volta a settimana. Non è che adesso il vantaggio ce l’ha l’Inter dopo la qualificazione?

“Siamo tra le poche squadre in Europa a essere in corsa sui tre obiettivi, è motivo di orgoglio. Sappiamo che le partite e gli spostamenti richiedono energia, ma dobbiamo cercare di ragionare partita per partita. Purtroppo i problemi ci sono capitati nella stessa zona di campo e dovremo adattarci, ma lo abbiamo già fatto e lo faremo anche a Rotterdam.



Credo che quello più avanti è Carlos Augusto che, in una ginocchiata con Kolo Muani, ha avuto un impatto che gli ha procurato una piccola lesione e la gamba dopo 14 giorni è ancora gonfia”

Thuram sarà titolare? L’emergenza sugli esterni può cambiare qualcosa a livello tattico?

“Non ci saranno Sommer, Carlos Augusto, Darmian e Zalewski. Il problema è che 3 sono nello stesso ruolo, potrebbe esserci un cambio di sistema, lo abbiamo fatto in corsa anche martedì. Vedremo quello che faremo. Thuram l’ho rivisto parzialmente mercoledì,

ieri e oggi ha fatto un buon lavoro con la squadra e ha dato rassicurazioni. Domani avremo un piccolo risveglio e capiremo, oggi l’ho provato tra gli 11 ma non è detto che parta dall’inizio”

Domani può essere l’occasione per fare un ulteriore step?

“Lo spero, dopo la Coppa Italia in questi due giorni abbiamo cercato di lavorare bene, su quello che bisogna migliorare, sapendo che nell’ultima partita con la Juve, nonostante un buon match, non è bastato. Sappiamo che dobbiamo fare di più”

Quanto pesa la gara?

“Può spostare tantissimo, dovremo uscire nel migliore dei modi da una gara complicata. Nei big match quest’anno non stiamo facendo come negli anni passati, in queste partite bisogna essere perfetti

La vigilia di una sfida importante. Come giudica il percorso di Inter e Napoli a livello di prestazioni? Si può dire che è stato un campionato ben giocato?

“Assolutamente sì, bisogna fare i complimenti a entrambe. Domani non sarà decisiva perché mancano 36 punti, ma sappiamo tutti l’importanza della gara”

