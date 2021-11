Irlanda del Nord, il ct Baraclough: “Giochiamocela senza paura”

Il ct dell’Irlanda del Nord, Ian Baraclough, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della gara con l’Italia.

“Spero che i ragazzi possano godersi questa sfida, serate come questa non capitano spesso. Abbiamo le chance di battere i campioni d’Europa, giochiamo senza paura.

Avrei preferito che l’Italia avesse vinto con la Svizzera, verranno qui per prendersi il bottino pieno e sarà una partita difficile per noi, soprattutto con così poco tempo per prepararla.

Serate come questa non capitano spesso. Ne abbiamo avute in passato con Germania e Olanda ma per noi questo è un test enorme: la chance di far vedere quello che valiamo contro i campioni d’Europa, la miglior squadra del continente. Ma non avremo paura.”

