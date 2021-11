Questa sera si gioca Irlanda del Nord-Italia gara decisiva per la qualificazione al Mondiale in Qatar per gli azzurri. Queste le formazioni ufficiali.

IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Catchart, Flanagan, Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, Saville, McCann, Whyte; Magennis. Ct. Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct. Mancini.

