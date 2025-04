Ischia accoglie la X edizione della SCHERIACUP24: la “Le mans del Tirreno” torna il 27 aprile

Si terrà domenica 27 aprile 2025 a Forio d’Ischia la decima edizione della ScheriaCup24

La decisione del Coni di sospendere tutti gli eventi sportivi del 26 aprile per i funerali di Papa Francesco, ha portato gli organizzatori a rivedere il programma di gara per l’edizione 2025 riducendo il format ad un solo giro dell’isola (ScheriaCup XS). Una formula diversa dalle edizioni precedenti, dove a vincere era chi, nelle 24 ore di regata, riusciva a completare il maggior numero di giri del circuito tra le isole di Ischia e Procida.

La partenza ufficiale sarà data alle ore 8.00 di domenica 27 aprile nelle acque antistanti la città di Forio. La formula sarà quella già collaudata della ScheriaCupXS, con le imbarcazioni che affronteranno una regata su un percorso di circa 16 miglia facendo un giro intorno all’isola.

L’evento, definito da molti la “24 ore di Le Mans del Tirreno” per la sua intensità e strategia, è organizzato dalla Lega Navale Italiana – sezione Isola d’Ischia, in collaborazione con il Comune di Forio, la Marina di Forio, UVAI e FIV, e vede la partecipazione dei circoli velici più prestigiosi della Campania.

Si tratta di una regata unica nel suo genere in Italia, che permetterà ai partecipanti di regatare in uno scenario unico, grazie alla incredibile variabilità paesaggistica dell’isola. Non mancheranno colpi di scena, con sorpassi strategici tra le tantissime imbarcazioni in gara e una classifica incerta fino all’ultimo

Quest’anno la ScheriaCup24 sarà gemellata con la “24 ore di San Marino”, organizzata il 7 e 8 giugno dallo Yachting Club San Marino, che adotta la formula delle 24 ore.

Così il presidente della Lega Navale di Ischia, Giovannangelo De Angelis: “L’isola, con il suo straordinario patrimonio naturalistico e culturale, ha il potenziale per diventare un punto di riferimento internazionale per gli appassionati di vela. La nostra ambizione è fare della vela non solo uno sport da radicare nella nostra tradizione, ma anche un attrattore turistico di rilievo. Vogliamo mostrare al mondo che Ischia può essere vissuta e scoperta anche dal mare, contribuendo così a valorizzare il territorio e a creare nuove sinergie tra sport, turismo e ambiente.”

DOMENICA 27 APRILE – FESTA DELLA VELA LNI ISCHIA

Dalle 10.00 alle 18.00, la Banchina della Marina di Forio si animerà con la Festa della Vela, in collaborazione con EcoForio: un’intera giornata aperta al pubblico, con stand enogastronomici, artigianato, musica e iniziative dedicate all’ambiente e alla cultura del mare.

Programma clou della domenica:

10:00 – Brunch di Mare a cura di Patalano Aniello Catering (menù a 5€, oppure carnet 4 piatti + 1 bevanda a 20€)

– Brunch di Mare a cura di Patalano Aniello Catering (menù a 5€, oppure carnet 4 piatti + 1 bevanda a 20€) 10:30 – Talk “A tu per tu con Emanuele Liuzzi” – atleta delle Fiamme Oro e cyclor di Luna Rossa – Coppa America 2024

– Talk “A tu per tu con Emanuele Liuzzi” – atleta delle Fiamme Oro e cyclor di Luna Rossa – Coppa America 2024 15:00 – Premiazioni ufficiali

– Premiazioni ufficiali 16:00-18:00– Concerto live Sunny Band Acoustic Trio

Con il patrocinio di: Comune di Forio, Marina di Forio, FIV V-ZONA, Reale Circolo Canottieri Savoia Napoli, Circolo Velico Punta Imperatore, Associazione Circoli Nautici della Campania, Federalberghi Ischia, Associazione Corpo Diplomatico Consolare Napoli – Campania.

Comments

comments