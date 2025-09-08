Israele-Italia: in totale 9 gol. Vince l’Italia 5-4. In gol anche Politano

A Debrecen la Nazionale vince e supera Israele in seconda posizione dopo una gara surreale. Israele in vantaggio grazie a un autogol di Locatelli. Prima del break, Kean fa 1-1

Nella ripresa: Do. Peretz segna il 2-1. L’Italia la ribalta con Kean e Politano. Raspadori pensa di chiuderla sul 4-2, ma in pochi minuti Israele segna con un’autorete di Bastoni e ancora con Do. Peretz fa 4-4. Nel recupero è Tonali a sorprendere la retroguardia avversaria con un cross che si insacca per il 5-4 finale. Italia ora al 2° posto dopo la Norvegia, quanto meno potrebbe disputare i playoff per la qualificazione al Mondiale.

Così Gattuso: “Non è stata una gamba brillantissima, abbiamo preso dei gol assurdi, siamo troppo fragili ma ci teniamo la vittoria, per noi importante. Come staff, dobbiamo fare meglio. C’è stato cuore, voglia di reagire. Godiamoci la vittoria, complimenti ai ragazzi ma dobbiamo migliorare e lo sappiamo”

Intervistato dalla Rai anche Politano: “Partita folle, è successo di tutto, siamo contenti di aver portato a casa il risultato. Sono tornato al gol con la Nazionale dopo 4 anni. Importante era l’atteggiamento. Oggi è vero abbiamo preso troppi gol ma non abbiamo mollato fino alla fine ed è arrivata la vittoria”.

