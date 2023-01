Itala Mele su Napoli – Roma: “Domani azzurri concentrati e lucidi in attesa di trovare il varco giusto”

Tre domande a Italia Mele, direttore di 100×100 Napoli e inviata di Canale 8 prima del confronto previsto domani in campionato tra il Napoli e la Roma allo stadio Maradona.

Che partita sarà Napoli – Roma? Gli azzurri che rischio corrono?

“La Roma è nel suo momento migliore. I giallorossi in questo inizio anno hanno ottenuto quattro clean sheet, su cinque partite giocate tra campionato e Coppa Italia. Sono una squadra spigolosa, non attirano lo sguardo per la bellezza del gioco ma in compenso sono molto pragmatici. Il Napoli, dovrà fare la partita stando attento a non perdere palla in zone nevralgiche del campo. Bisognerà che gli azzurri mantengano la concentrazione e la lucidità in attesa di trovare il varco giusto. C’è poi il confronto tra Spalletti e Mourinho, giovani vecchi e con tanto carisma e cervello. Poi, diciamo la verità, per Spalletti giocare contro la Roma ha sempre un gusto particolare.

In una definizione gastronomica Napoli-Roma si potrebbe definire una partita dal gusto deciso e bilanciato dal profumo inebriante”.

Nella partita di andata la decise Victor Osimhen, oggi capocannoniere del campionato. Dove può arrivare la carriera dell’attaccante nigeriano?

“Osimhen è un purosangue, un predestinato. La vita gli ha messo davanti molte sfide che avrebbero annichilito chiunque ma non lui.

Ha una forza fisica straripante e negli anni napoletani ha migliorato mentalità, tecnica e interpretazione tattica della partita.

Victor, da grandi meriti della propria crescita a mister Spalletti e quest’ultimo, gli ha pronosticato un futuro splendido.

Il ragazzo, ora si gode i frutti del proprio lavoro e guarda i colleghi bomber dall’alto in basso. Il primo, grande, sogno da realizzare, sarà vincere lo scudetto con il Napoli e regalarsi l’immortalità. Senza dimenticare l’Europa che ne aspetta il ritorno. I sogni non hanno limiti altrimenti non sarebbero sogni, perché mai dovremmo porglieli noi?”.

Sono 12 i punti di vantaggio da gestire per il Napoli. Possono bastare per ipotecare il titolo?

“Non scherziamo. Il Napoli, non ha ipotecato nulla ma sta dominando una stagione, regalando calcio spettacolare.

Continuerà così, guardando sempre avanti e mai dietro. Non contano i punti che ti separano dalla seconda ma, solo, quelli in palio per la prossima partita. Avanti, con forza, sempre”.

