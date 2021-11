Italia a rischio play-off: regole per le qualificazioni e possibili avversarie

Se a Belfast contro l’Irlanda del Nord non dovesse andare bene, l’Italia sarebbe costretta a guadagnarsi il pass per il Mondiale passando per i playoff.

Come successe per il Mondiale 2018, quando gli Azzurri mancarono la qualificazione nel doppio spareggio contro la Svezia.

Non tutti sanno però che, questa volta, la formula del playoff è diversa e non prevede più lo scontro diretto andata e ritorno. Ma sulla nostra strada potremmo ritrovare anche la Svezia…

L’ITALIA VA AI PLAYOFF SE…

Lunedì sera alle 20.45, gli Azzurri affrontano l’Irlanda del Nord a Belfast, nell’ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali. Contemporaneamente, la Svizzera ospita la Bulgaria.

L’Italia si qualifica come prima (e va direttamente al Mondiale) se:vince o pareggia e la Svizzera non vincevince e la Svizzera vince con uno scarto minore di due gol rispetto agli Azzurriperde e la Svizzera perde con uno maggiore di due gol rispetti agli Azzurri

In tutti gli altri casi, l’Italia è seconda in classifica e va ai playoff

Facciamo un passo indietro. Si qualificano per il Mondiale 13 squadre europee:

le 10 squadre vincenti dei 10 gironi di qualificazionele 3 squadre che usciranno dai playoff

CHI PRENDE PARTE AI PLAYOFF?

Ecco dunque come si arriva alle 3 squadre che si qualificheranno attraverso i playoff. Partecipano ai playoff 12 squadre in tutto:

le 10 seconde nei 10 gironi di qualificazionele 2 migliori dell’ultima Nations League non qualificate attraverso i gironi di qualificazione

Quali sono attualmente le seconde dei gironi che andrebbero ai playoff?

A 90’ dalla fine, ecco la situazione delle seconde, in ordine in base a punti ed eventualmente differenza reti:

Russia: 22 punti (una partita in più)Macedonia del Nord: 18 punti (una partita in più)Serbia: 17 punti (+8 differenza reti)Svizzera: 15 pt (+9)Svezia: 15 pt (+7)Polonia: 14 pt (+9)Galles: 14 pt (+5)Scozia: 14 pt (+5)Turchia: 12 pt (+1)Finlandia: 11 pt (+2)

Le prime 6 sono teste di serie

Quali sono le squadre che accedono attraverso la Nations League?

Si tratta di Austria e di una tra Repubblica Ceca e Galles (tra le due, quella che non accederà già ai playoff come seconda nel girone)

LA (NUOVA) FORMULA A GIRONI DEI PLAYOFF

Dodici squadre, dunque, che verranno divise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno. Attraverso un sorteggio, in ogni girone ci saranno 2 teste di serie e 2 non teste di serie. Cambia la formula, quindi, rispetto al playoff per il Mondiale 2018, quando l’Italia affrontò la Svezia in uno scontro diretto andata e ritorno.

IL MECCANISMO DEI GIRONI

In ogni girone, le due teste di serie affronteranno le due non teste di serie in semifinali in gara unica che si giocheranno in casa della testa di serie.

Le vincenti delle due semifinali si affronteranno poi nella finale (sempre gara unica, sede stabilita tramite sorteggio) per determinare la vincente del girone, che si qualificherà al Mondiale. Dai 3 gironi iniziali, quindi, usciranno le ultime 3 squadre europee qualificate al Mondiale

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA

Posto che l’Italia, in caso di playoff, è quasi certa di arrivarci come testa di serie, si troverebbe ad affrontare nella semifinale del suo girone una non testa di serie (ad esempio una tra Scozia, Turchia, Finlandia, Austria, Repubblica Ceca) e in caso di vittoria accederebbe alla finale dove le probabilità di trovare come avversaria una testa di serie sono piuttosto alte. Dunque anche una tra Serbia, Russia, Polonia, Galles o… Svezia, come nel 2017.

