Curiosa la vicenda che ha visto protagonisti Acerbi e l’Italia di Mancini che stasera ha affrontato la Bosnia.

Il difensore della Lazio non doveva giocare contro la Bosnia. Al suo posto Mancini aveva pensato al centrale della Juve, finito poi in panchina per uno sbaglio nella distinta. Un errore, quello commesso dalla Federazione, che non è stato possibile correggere per regolamento.

