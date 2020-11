Tutto facile per l’Italia questa sera, che ha giocato l’amichevole contro l’Estonia vincendola per 4 a 0. In gol l’esordiente Grifo.

Grifo ha siglato una doppietta in questa partita. Gli altri due gol portano la firma di Orsolini e Bernardeschi; per Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, 90 minuti di partita ed è stato l’unico calciatore del Napoli ad essere schierato. Di Lorenzo, inoltre, è andato vicino al gol per ben due volte.

