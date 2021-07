Italia avanti 2 a 1 dopo 45′! In gol Barella e poi Lorenzo Insigne

Si è concluso il primo tempo del quarto di finale di questa sera tra Italia e Belgio. Barella e Insigne portano in vantaggio gli azzurri.

Entrambi gol splendidi. Barella spezza un raddoppio ed incrocia sul palo lontano, Lorenzo Insigne invece segna con il suo classico “tiro a giro”; anche lui sul palo lontano e nulla da fare per Courtois. Sul finire del primo tempo, però, rigore per il Belgio per un presunto fallo di Di Lorenzo su Doku.

Romelu Lukaku non sbaglia ed accorcia le distanze segnando il gol del 2 a 1. Si ripartirà così nel secondo tempo.

