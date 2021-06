Italia-Belgio vista da Eddy Merckx: “Il Belgio non mi convince”

Il ciclista belga Eddy Merckx, una delle icone dello sport mondiale, ai microfoni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato della sfida Italia-Belgio.

Questi alcuni passaggi dell’intervista a Merckx.

“Siete la mia seconda patria, l’altra mia casa, non ci sarebbe stato Eddy Merckx senza l’Italia.

Il Belgio non mi convince, non fa un gioco moderno. Vince, accontentiamoci. L’unica squadra che ho visto giocare bene è l’Italia, ma non contro l’Austria ha fatto un po’ fatica.

Spero solo che venerdì sia una bella partita. Non difesa difesa difesa. Mi piacerebbe un Belgio campione, ma devono giocare meglio.

Mi piace la bellezza, e Lionel Messi è bellezza. Il più grande che ho visto giocare? Pelé. E poi mi piaceva Cruijff”.

