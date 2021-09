Questa sera l’Italia Campione d’Europa torna in campo per affrontare la Bulgaria in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Queste le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

Bulgaria (4-4-2): Georgiev; A. Hristov, Antov, P. Hristov, Nedyalkov; Yomov, Kostadinov, Vitanov, Yankov; Despodov, A. Iliev. All. Petrov.

Comments

comments