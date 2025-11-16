Italia: Due napoletani in campo dal primo minuto.

Gattuso ha scelto l’undici di partenza dell’Italia contro la Norvegia.
Gattuso ha scelto l’undici di partenza dell’Italia contro la Norvegia.
Politano e Di Lorenzo in campo
Sussurri e grida sul futuro di Conte.
Napoli: Ora conta recuperarne il più possibile a che punto sono Spinazzola e Gilmour?
NazioNapoli: chi gioca oggi
Mazzarri:”Sono l’unico rimasto a Napoli 4 anni. Mai attaccato pubblicamente i miei calciatori,
De Laurentiis:”Dobbiamo essere risarciti per gli infortuni in Nazionale e serve una finestra di mercato apposita”.
Napoli: Nuove procedure di accesso al Maradona per i tifosi con disabilità.
Quando la pizza diventa speranza. Progetto solidale nel carcere di Aversa.
Napoli: Ma quanto si allena ogni giorno la squadra?
Napoli il report di oggi allenamento congiunto con la primavera
L’Italia batte la Moldova