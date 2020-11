Italia, Evani: “I cinque esordi li ho avuti tutti nelle giovanili. Bel segnale”

Il vice del ct dell’Italia Roberto Mancini, Alberico Evani, ha commentato, nel post partita, la vittoria contro l’Estonia per 4 a 0.

A seguire le sue parole:

“Sapevamo che non potevamo sbagliare, sono partite dove hai tutto da perdere. Abbiamo provato a giocare. C’è una qualità umana in questo gruppo. Filo diretto Mancini-Vialli-Evani? Si in panchina Luca faceva quello che di solito faccio io. C’è stato questo collegamento.

Potevamo fare anche meglio nello sviluppo del gioco e nel pressing. Cinque esordi? È un bel segnale. Li ho avuti tutti nelle giovanili. A Reggio Emilia contiamo di avere mancini con noi, abbiamo bisogno del suo carisma.“

