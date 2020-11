Italia, Evani: “Mancini è come se fosse con noi”

Così Alberico Evani che domani sera al Franchi per il primo dei tre impegni degli azzurri siederà in panchina da ct al posto di Roberto Mancini, in isolamento perché positivo al Covid.

“Non è un momento facile, di sicuro è un ritiro complicato, ma queste difficoltà potrebbero aiutare ancora di più a crescere. L’amichevole con l’Estonia servirà per il ranking e per chi finora ha giocato meno, ma ci aspettiamo soprattutto di non deludere Mancini e la gente. Roberto è come se fosse qui, lui osserva gli allenamenti in diretta, partecipa alle riunioni, manca solo fisicamente, credo che il gruppo lo senta vicino. Per me – ha concluso Evani – domani sarà una grande emozione, mai avrei immaginato che potesse succedere ma avrei preferito per il gruppo e la sua salute che Roberto fosse qui”.

