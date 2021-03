Italia, il ct Mancini: “De Rossi scelta giusta. Mi spiace per com’è andata in Europa”

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

Tanti gli argomenti toccati dal ct Mancini, da De Rossi a come sono andati i club italiani in Europa. A seguire le sue dichiarazioni, riprese dal portale online del Corriere dello Sport:

“De Rossi in Nazionale? Ne avevamo parlato un po’ di tempo fa, quando aveva smesso e poi decise di andare al Boca. A noi serviva una persona che ci potesse aiutare sul campo, visti i tanti impegni, e abbiamo preso questa decisione.

Ci fa piacere che lui sia qui: è stato un calciatore importante per la Nazionale, un campione del mondo. A lui serve per fare esperienza perché vuole fare l’allenatore: credo sia stata una scelta giusta. Stiamo seguendo quello che sta facendo Zaniolo, non possiamo rischiare di chiamarlo se non è pronto.

Per Pirlo questo è un momento delicato, ma è giovane ed ora ha iniziato il suo percorso. Per quanto riguarda i giocatori dell’Inter, stiamo aspettando ma sembra che siano liberi. Siamo abbastanza fiduciosi sulla possibilità di averli. Sarà difficile contro l’Irlanda del Nord perché è la prima partita dopo 5 mesi. Squadra forte fisicamente. Ma nel tragitto verso il mondiale non si può sbagliare mai. Dobbiamo partire bene.

Per i club italiani in Europa mi spiace, uno spera sempre che possano arrivare in finale perché ci sono calciatori che giocano in Nazionale.“

