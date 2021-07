Italia, il programma degli azzurri fino alla finale

Il giorno della finale di Euro 2020 si avvicina a grandi passi e l’Italia si prepara per l’ultima partita della competizione europea.

Proprio in avvicinamento alla finale da giocare contro l’Inghilterra, è ufficiale anche il programma degli azzurri. A seguire potete leggerlo:

Sabato 10 luglio

ore 11.00 Cet: partenza Firenze – Londra Luton

ore 17.15 local time: Conferenza stampa e interviste esclusive

ore 18.00 local time: allenamento, aperto per i primi 15 minuti

ore 11.00 Cet: partenza – ore 17.15 local time: Conferenza stampa e interviste esclusive ore 18.00 local time: allenamento, aperto per i primi 15 minuti Domenica 11 luglio

20.00 local time: Italia-Inghilterra, a seguire trasferimento Londra Luton – Roma Fiumicino

Infine, ricordiamo che saranno ammessi solo 1.000 tifosi italiani al Wembley dall’Italia; tutti gli altri non saranno accettati in Gran Bretagna, come ha voluto specificare il Governo inglese. A riportare il tutto è il portale online di Gianluca Di Marzio.

Comments

comments