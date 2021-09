Italia, Insigne in conferenza: “Siamo sereni. Ci toglieremo grandi soddisfazioni”

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della Nazionale Italiana, ha parlato in conferenza stampa insieme al ct Roberto Mancini.

Come vivete questo momento?

“Siamo sereni. Abbiamo creato tanto ma non siamo stati precisi. Dobbiamo stare tranquilli, non bisogna buttarsu giù per questi due pareggi. Dispiace ma non va fatto troppo casino. Sicuramente domani faremo gol e una grande prestazione.”

In Italia c’è poca riconoscenza, si dimentica in fretta?

“Sicuramente sappiamo che qualcuno ha detto qualcosa. Ma dobbiamo stare sereni, noi conosciamo la nostra forza. Ci toglieremo grandi soddisfazioni. “

