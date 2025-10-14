Italia-Israele in campo con l’azzurro Di Lorenzo e l’ex Raspadori. Spinazzola e Meret in panchina

Le formazioni di Italia-Israele, sfida del Girone I per le Qualificazioni ai Mondiali. Gennaro Gattuso schiera un 3-5-2 con il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, nella difesa tre con Mancini e Calafiori
In attacco il duo Raspadori-Retegui. Partirà ancora dalla panchina l’altro giocatore del Napoli, Leonardo Spinazzola.
Meret in panchina, Carnesecchi in tribuna.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. All. Gattuso
A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Orsolini, Piccoli, Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Coppola.
ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; Peretz, Gloukh, Khlaili; Biton, Baribo, Solomon. All. Ben SImon
A disposizione: Peretz, Tzur, Gandelman, Shua, Azoulay, Noy, Mizrahi, Abu Fani, Gropper, Turgeman, Stoinov, Toriel.