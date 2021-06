Italia, Jorginho: “Pallone d’Oro? Non ci penso, è più bello gioire con i propri compagni”

Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Belgio.

La squadra partirà domani per Monaco di Baviera, dove venerdì sera disputerà il quarto di finale di Euro 2020: “Non penso al Pallone d’Oro, prima di tutto viene il gruppo ed è più bello gioire con i compagni che farlo da solo: è più importante la vittoria della squadra. Intanto pensiamo al Belgio. Se fossi il ct preparerei questa sfida dando fiducia ai giocatori e dandogli la carica per questa partita spettacolare. Poi direi di avere sempre rispetto per questa squadra che è prima nel ranking, ma anche loro hanno dei punti deboli che vanno studiati per poterli aggirare”.

