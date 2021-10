Dopo il record di imbattibilità per 37 partite consecutive, il ct dell’Italia Roberto Mancini raggiunge un altro record.

Il record riguarda le vittorie nelle partite. Quella di oggi contro il Belgio, nella finale per il terzo e quarto posto di Nations League, è stata la 30esima vittoria per il ct Mancini; 30esima vittoria raggiunta in 44 partite da ct.

Fino ad oggi, nessun commissario tecnico ci era riuscito.

