Dopo il pareggio contro la Svizzera, il ct Mancini è intervenuto ai microfoni della Rai per commentare a caldo la partita.

A seguire le sue parole:

“E’ un momento che la palla non entra, abbiamo avuto troppe occasioni per non vincere questa partita. Dobbiamo essere più cattivi e più precisi, una partita come questa non si può non vincere 3-0. Nel secondo tempo la partita era un po’ difficile. Sicuramente ci sarà qualche cambio nella prossima partita, i ragazzi sono un po’ stanchi.”

Comments

comments