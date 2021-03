Italia, Mancini in conferenza: “Si alterneranno tutti, stagione faticosa”

Alla vigilia del match contro l’Irlanda del Nord, match d’esordio per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, è intervenuto il ct Mancini.

A seguire le sue parole in conferenza:

“Questa è la gara più delicata perché è la prima del girone e arriva dopo tanti mesi dall’ultima, e perché è l’avversaria più insidiosa delle tre. Quali saranno le scelte a centrocampo? Sensi è arrivato solo oggi, farà l’allenamento prepartita e poi vediamo. Barella pronto a giocare dal primo minuto? Sì, si è allenato sempre.

Kean era stanco, credo fosse dovuto all’affaticamento post-Covid e in accordo col Psg abbiamo pensato che fosse meglio non prendersi alcun rischio. Fra Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania si alterneranno davanti Immobile e Belotti.

Abbiamo tre partite ed è importante far recuperare i ragazzi, vengono da una stagione molto faticosa, non si può far giocare lo stesso calciatore per tre gare di seguito. Hanno tutti qualità e si alterneranno. Rispetto la sua scelta di Prandelli, non entro nel merito perché non so nulla ma è una brava persona.”

