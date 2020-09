Italia Mele: “4-2-3-1? Gattuso ci sta pensando. Il Napoli cambierà in base al contesto”

Italia Mele, direttrice di 100×100 Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del nuovo corso in casa Napoli.

“De Laurentiis mette radici in Abruzzo? Resta sempre un imprenditore, quando viene a contatto con un territorio nuovo vuole conoscerne le potenzialità. Tutto questo è importante anche per la Regione, che ha investito con coraggio e in maniera importante. Ha dunque la possibilità di divulgare le proprie bellezze attraverso il veicolo più importante. Il calcio resta il migliore volano dal punto di vista tecnico e dell’economia.

4-2-3-1? Che Gattuso ci stia pensando è un dato di fatto. Che sia un’alternativa per la prossima stagione è una certezza. Credo che il Napoli cambierà modulo in base al contesto, all’avversario e alla competizione. Io immagino anche Fabian Ruiz a ricoprire magari il ruolo di Callejon, che oggi è stato salutato attraverso i social. Attualmente non ci sono calciatori assimilabili a lui, quindi bisogna trovare alternative”.

