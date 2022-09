Italia Mele: “Domani non ci saranno cali di concentrazione, Simeone e Raspadori possono giocare insieme”

Il direttore di 100×100 Napoli, Italia Mele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della redazione.

Partiamo dalla partita perfetta vinta mercoledì contro il Liverpool. Qual è il

vero segnale lanciato dal Napoli e quale può essere il percorso europeo di questa squadra?

“Al netto della partita perfetta in un contesto magico, forse, il segnale più incisivo può essere la consapevolezza della squadra che non ha rinunciato alle sue idee. Sul percorso in Champions, difficile prevedere, per ora sarà importante fare risultato in Scozia. Potrebbe essere un tassello importantissimo in ottica qualificazione.”



La roboante vittoria con il Liverpool rischia di portare un calo di concentrazione o un po’ di stanchezza nella gara di domani con lo Spezia?

“Credo che la giovane età della squadra, il suo entusiasmo e la fame, non porteranno cali di concentrazione.

Piuttosto, potrebbe essere il caldo a rappresentare un problema.

Giocare alle 15.00 con temperature ancora estive, dopo le fatiche di mercoledì, può essere complicato.

Le difficoltà, contro il Lecce non credo, siano state determinate dall’ aver sottovalutato l’avversario ma la confusione determinata dai troppi cambi in un modulo diverso.”

L’assenza di Osimhen. Simeone e Raspadori riusciranno a non far sentirea mancanza del nigeriano magari giocando anche insieme?

“Difficile non sentire la mancanza di Osimhen.

Simeone e Raspadori faranno la loro parte.

Insieme penso giocheranno anche in un 4/3/3 con Raspadori utilizzato come esterno di sinistra.”

Comments

comments