Italia Mele: “Gattuso si è preso la squadra, ma tocca alla squadra dimostrare che la convalescenza è finita”

Le italiane in Europa, il momento del Napoli dopo il Barcellona e in vista del Torino, le parole di Gattuso in conferenza stampa: ne parliamo con il nostro direttore Italia Mele.

Chiusa la parentesi europea: in Champions fenomenale Atalanta, bene il Napoli, male la Juventus mentre in Europa League tutto facile per l’Inter la Roma soffre ma passa: può essere l’anno del riscatto delle italiane in Europa magari anche in Europa League che le italiane non vincono dal lontano 1999?

“Fino alle partite di ritorno sono in gioco tutte le italiane in Champions a parte l’Atalanta praticamente qualificata. Non facilissimo ma abbordabile il Siviglia per la Roma più abbordabile il Getafe per l’Inter.

Sono tante squadre è ipotizzabile che almeno una giochi una finale di Coppa”.

Parliamo ora di Napoli. La gara con il Barcellona ha confermato che gli azzurri hanno trovato il giusto equilibrio con le grandi quando si lascia l’iniziativa all’avversario, però ha ancora qualche lacuna da colmare quando si deve fare la partita contro le piccole: cosa manca alla squadra di Gattuso per trovare continuità?

“Deve tirarsi bene la coperta sui piedi. Battute a parte la metafora della coperta l’ha fatta Gattuso. Io l’ho chiamato punto di equilibrio tra le due fasi ed era il problema che affliggeva anche Ancelotti, con la differenza che Gattuso ha trovato una soluzione (anche se temporanea) ed è riuscito a portare a se la squadra.

Quando questi giocatori dimostreranno di aver messo definitivamente da parte le vicende extra campo, manterranno per più partite la concentrazione e infileranno risultati, allora avranno ritrovato consapevolezza e giocheranno come possono e devono avendo tanta qualità”.

Alcuni passaggi di Gattuso in conferenza stampa stimolano tante riflessioni su tutto quanto è accaduto in questa stagione, in modo particolare quando ha parlato di “non pensare al proprio orticello” e a “se in estate arriva uno che guadagna di più”: qual è il tuo pensiero?

“Lo spogliatoio del Napoli ha avuto molti problemi e non lo scopriamo oggi. Gattuso ha avuto il grande merito di sgonfiare un bubbone che trasudava pus. Si è preso la squadra e l’ha convinta a rinunciare a qualcosa per ottenere altro. Ora sarà la squadra a dover dimostrare che la convalescenza è finita. Poi a fine stagione si ragiona del resto. Fermo restando che il mister ha detto che ha avuto, ha e conta di avere ancora una grande mano dai senatori. “Perché in giro di bravi così ce ne sono pochi”.

