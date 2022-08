Italia Mele: “Giuntoli e il suo staff hanno lavorato bene, rivoluzione programmata”

Alla vigilia del match di campionato contro il Monza al Maradona, il nostro direttore Italia Mele ha risposto a tre domande della redazione.

Mercato ancora aperto ma finora colpi importanti per il Napoli: possiamo considerare un ricordo la delusione e i malintesi del precampionato?

“Giuntoli e il suo staff hanno lavorato indiscutibilmente bene. Una rivoluzione programmata e dettata dalle indicazioni della proprietà per ridurre il monte ingaggi e età media della squadra.

La preoccupazione di qualche settimana fa era naturale e lecita perché sono andati via, contemporaneamente, giocatori iconici che hanno fatto la storia recente del club. L’idea di un drastico ridimensionamento spaventava tutto l’ambiente. Però, nel calcio come nella vita, dare giudizi affrettati non è mai opportuno. La società lavorava da un anno a questa rivoluzione e nel calciomercato non si fanno proclami ma fatti, perché le difficoltà ma anche le opportunità sono una costante. E i fatti sono estremamente positivi”.

Si è chiuso un ciclo con la cessione dei big del passato: cosa aspettarsi nel breve e lungo termine dalla rosa (ri)costruita da Giuntoli e De Laurentiis, soprattutto quanto c’è di Spalletti nelle scelte fatte considerando che nella prossima stagione potrebbe non essere più l’allenatore del Napoli?

“Il calcio, in fondo, è semplice per quanti vogliano renderlo complicato. Sicuramente l’abitudine a stare insieme aiuta gli automatismi ma i calciatori non sono pedine degli scacchi. I giovani hanno fame, forza e sfrontatezza se mostreranno anche personalità non avranno limiti. Spalletti dovrà prendersi le sue responsabilità perché ha un organico molto forte”.

Esordio casalingo in campionato con il Monza esordiente in Serie A: quali sono i rischi e i benefici che ci consegna la bella e convincente vittoria con il Verona?

“La Stadio sarà pieno oltre le previsioni iniziali e questa è la parte migliore ed aiuterà a mantenere alta la concentrazione”.

