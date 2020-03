Italia Mele: “Gli uomini che reggono le fila del calcio sono inadeguati, a Barcellona una partita tutta da giocare”

La vittoria sul Torino, il caos in Serie A per le partite rinviate, la sconfitta del Barcellona con il Real Madrid: ne parliamo con il nostro direttore Italia Mele.

Caos Serie A: il dietrofront del sabato a meno di 48 ore di distanza dalla decisione presa di far giocare alcune partite a porte chiuse ha scatenato molte polemiche: è giustificata la sensazione diffusa tra i tifosi che nelle sue decisioni Lega e FIGC non sono autonome?

“Le parole del Presidente dell’Inter sono una bomba gettata nel cuore di quello che resta dello ‘sgarrupato’ Sistema Calcio Italia. Scelte scellerate, rinnegate poi riproposte in modo schizofrenico in un susseguirsi che se non fosse tragico sarebbe comico. È evidente che chi dovrebbe decidere non lo fa perché non è libero o perché è incapace. Sicuramente gli uomini che reggono le fila del calcio sono inadeguati”.

Calcio giocato. Finalmente una vittoria convincete del Napoli anche con una media-piccola: quanto manca a Gattuso per far ritornare il Napoli una delle squadre più competitive d’Italia?

“Contro il Torino il Napoli ha fatto molto bene ma ha evidenziato un limite che si porta dietro da troppo tempo:

Non finalizza tutto quello che costruisce. Migliorare questo aspetto sarà determinante per il finale di stagione”.

Calcio spettacolo con ‘el clasico’ di Spagna Real Madrid-Barcellona: i catalani hanno perso ma al di là del risultato ile della incredibile intensità di gioco, il Barcellona è sembrata una squadra nervosa e disunita e Messi incapace di incidere: ma è davvero impensabile una storica qualificazione del Napoli ai quarti di finale di Champions?

“Chi lo ha detto che è impensabile? Sarà una partita tutta da giocare e godersi e il Napoli ha la chiave per aprire la porta di accesso ai quarti. Bisognerà vedere se riuscirà ad infilarla nella serratura giusta”.

