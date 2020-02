Italia Mele: “I numeri dicono Napoli squadra da trasferta, con il Barcellona azzurri giudiziosi come con il Liverpool”

La vittoria in trasferta sul Brescia, la supersfida in Champions League contro il Barcellona di Messi: ne parliamo con il nostro direttore Italia Mele.

A Brescia un primo tempo non esaltante, poi nella ripresa il Napoli ha ribaltato lo svantaggio cosa che non succedeva dalla trasferta di Sassuolo: quale è stata la mossa vincete di Gattuso?

“Convincere la squadra ad accelerare. Il giro palla con possesso sterile consentiva al Napoli soltanto di girare intorno all’area del Brescia. Penso abbia anche influito lo svantaggio e la voglia di ribaltare. Inoltre è migliorata anche la prestazione di Fabiàn che prima del gol aveva sbagliato molti passaggi”.

In casa 4 vittorie e 14 punti, in trasferta 6 vittorie e 22 punti: Napoli squadra da trasferta?

“Fino ad ora i numeri dicono questo vediamo ora cosa accadrà al San Paolo con una squadra migliorata nei risultati e più consapevole. Se si è trovato il punto di equilibrio tra le due fasi migliorerà anche il rendimento casalingo”.

Martedì il Barcellona si presenta al San Paolo con un bigliettino d visita niente male: vittoria per 5-0 in campionato e quaterna di Messi. Il Napoli anche se gioca in casa farebbe meglio a impostare una gara tipo quella con l’Inter in Coppa Italia oppure deve provare a fare la partita anche se con giudizio?

“Il Napoli sarà molto giudizioso come peraltro ha già fatto anche con il Liverpool. Dovrà, come dice Gattuso, annusare la partita e gestire con intelligenza le due fasi. Inoltre le partite casalinghe, soprattutto se è la prima, in Coppa, sono estremamente delicate perché consentire un gol agli avversari può essere devastante. Il pubblico dovrà aiutare la squadra. Peccato, davvero un gran peccato che i gruppi della Curva B non ci siano. Sarà un danno non da poco”.

